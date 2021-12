"Tex Willer come i Queen o Guerre Stellari: fenomeni che non potranno ripetersi" (Di sabato 4 dicembre 2021) ... continuerà a essere su carta? Possiamo immaginare anche un albo su Kindle? "Da anni non compro più libri di carta e li leggo solo in formato ebook, per i fumetti invece sono di vecchio stampo e non ... Leggi su ravennaedintorni (Di sabato 4 dicembre 2021) ... continuerà a essere su carta? Possiamo immaginare anche un albo su Kindle? "Da anni non compro più libri di carta e li leggo solo in formato ebook, per i fumetti invece sono di vecchio stampo e non ...

Advertising

CiaoComo : Dopo 60anni Tex Willer e Zagor si incontrano nell’albo a fumetti disegnato dal comasco Alessandro Piccinelli - tkkttkkttt : @Capezzone Meno male che non hai citato Tex Willer. A’pistoleeeeroooo - VivMilano : RT @ConsLomb: #2dicembre #AccaddeOggi Nel 1932 nasceva a Milano Sergio Bonelli, editore e sceneggiatore di fumetti. Creatore di Zagor e Mis… - YBortot : Beh, non ci voleva il #coviddi per capire che personaggio fosse, il nostro Tex Willer de 'sta cippa...?? - Alberto21011956 : @ZilloAnto @DSantanche @GiorgiaMeloni Tex Willer, ne ha fatti fuori di più -