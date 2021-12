Terna | investimento da 14 milioni di euro nel Casertano

(Di sabato 4 dicembre 2021), in seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte del ministero della Transizione Ecologica per la realizzazione di nuovi raccordi aereo/cavo a 150 kV alla Cabina Primaria di Suio dall’elettrodotto “SE Ceprano – SE Garigliano” nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, pubblica l’avviso con l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalla costruzione delle nuove opere. La nuova infrastruttura, per la qualeinvestira’ circa 14di, connettera’ la Cabina Primaria in questione a un livello superiore di tensione e garantira’ il miglioramento della qualita’ del servizio di fornitura di energia elettrica e una maggiore efficienza della rete. L’intervento prevede la realizzazione di due raccordi aerei aventi uno sviluppo complessivo di oltre 2 km, 1,2 ...

