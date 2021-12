Tennistavolo | Mondiali U19 2021 | azzurrini tutti eliminati nei tornei di doppio

(Di domenica 5 dicembre 2021) Sono scattati oggi a Vila Nova de Gaia, in Portogallo, i primi tabelloni ad eliminazione diretta deiGiovanili: neiditra gli Under 19 arrivano risultati negativi per gliprima dell’approdo in zona medaglie. Negli ottavi delmaschile John Michael Oyebode ed il norvegese Borgar Haug battono i portoghesi Goncalo Gomes e Thiago Li per 3-0 (11-6, 11-6, 11-6), mentre Andrea Puppo ed il francese Alexis Lebrun eliminano i cechi Simon Belik ed Ondrej Kveton per 3-0 (15-13, 11-3, 11-4). Nei quarti però Oyebode ed Haug perdono contro il nigeriano Taiwo Mati ed il peruviano Carlos Fernandez per 2-3 (11-5, 11-9, 4-16, 7-11, 9-11), mentre Puppo e Lebrun sono sconfitti dai romeni Darius Movileanu ed ...

OA Sport

Alcuni funzionari cinesi hanno presentato una denuncia formale per abusi razzisti nei confronti di un giocatore cinese durante i campionati mondiali di tennis tavolo in Texas, Stati Uniti. L' International Table Tennis Federation afferma che la denuncia è stata presa 'molto sul serio'. Un insulto razzista sembra sia stato fatto da uno ...