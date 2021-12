Tempesta d'amore, anticipazioni 4 dicembre: il piano di Rosalie (Di sabato 4 dicembre 2021) Rosalie Engel tornerà al centro della ribalta a Tempesta d'amore, come suggeriscono le anticipazioni di oggi, sabato 4 dicembre. La neo governatrice, all'indomani dalla sua elezione, ha già dovuto affrontare molte difficoltà, soprattutto a causa del ricatto di Ariane Kalenberg. Quest'ultima, infatti, sta minacciando Rosalie di distruggere la carriera professionale di Michael se lei non si presterà ai suoi voleri, soprattutto riguardo il progetto dell'hotel wellness. La governatrice, infatti, aveva promesso agli elettori che avrebbe contrastato la costruzione del nuovo complesso termale, ma poi ha dovuto cedere di fronte ai ricatti della dark lady, decidendo di acconsentire ai lavori. In vista del suo compleanno, Rosalie deciderà di organizzare una serata per sole ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 4 dicembre 2021)Engel tornerà al centro della ribalta ad', come suggeriscono ledi oggi, sabato 4. La neo governatrice, all'indomani dalla sua elezione, ha già dovuto affrontare molte difficoltà, soprattutto a causa del ricatto di Ariane Kalenberg. Quest'ultima, infatti, sta minacciandodi distruggere la carriera professionale di Michael se lei non si presterà ai suoi voleri, soprattutto riguardo il progetto dell'hotel wellness. La governatrice, infatti, aveva promesso agli elettori che avrebbe contrastato la costruzione del nuovo complesso termale, ma poi ha dovuto cedere di fronte ai ricatti della dark lady, decidendo di acconsentire ai lavori. In vista del suo compleanno,deciderà di organizzare una serata per sole ...

