Tanino Confartigianato Edilizia Piemonte | Il nuovo DL contro le frodi fiscali in edilizia blocca i cantieri già avviati

(Di sabato 4 dicembre 2021) 157/2021 non si applica ai contribuenti che prima del 12 novembre 2021 (data di pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dl n. 157/2021) hanno ricevuto le fatture da parte di un fornitore, assolto i ...

E' il giudizio di Enzo, Presidente diImprese Piemonte Edilizia, sul Decreto Legge in materia di contrasto alle frodi nel settore dei bonus fiscali, che introduce nuove norme ..." Per questo " afferma Enzo, Presidente diPiemonte Edilizia " abbiamo il timore che la ripresa in corso possa venire rallentata dal ridimensionamento di questi interventi ..."Abbiamo l'impressione che con l'introduzione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità delle spese anche per lo sconto e cessione delle detrazioni edilizie ordinarie, quindi per il bonus ...