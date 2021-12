Sviluppo sostenibile, traguardi per il 2030: a che punto è l’Italia? (Di sabato 4 dicembre 2021) Sempre più Regioni, Province e Città metropolitane stiano pianificando le loro strategie per lo Sviluppo sostenibile, eppure l’Italia è ancora lontana dal raggiungimento dell’Agenda 2030 dell’ONU. A scattare la fotografia la seconda edizione del Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile “I territori e gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile”, strumento che misura se e in che tempi il Paese e i suoi territori riusciranno a raggiungere i 17 SDGs (Sustainable Development Goals). Agenda ONU 2030, a che punto siamo? Il Rapporto, oltre a descrivere l’impegno delle istituzioni locali nel progettare e nel realizzare piani strategici in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030, elabora una serie ... Leggi su quifinanza (Di sabato 4 dicembre 2021) Sempre più Regioni, Province e Città metropolitane stiano pianificando le loro strategie per lo, eppureè ancora lontana dal raggiungimento dell’Agendadell’ONU. A scattare la fotografia la seconda edizione del Rapporto dell’Alleanza Italiana per lo“I territori e gli Obiettivi di”, strumento che misura se e in che tempi il Paese e i suoi territori riusciranno a raggiungere i 17 SDGs (Sustainable Development Goals). Agenda ONU, a chesiamo? Il Rapporto, oltre a descrivere l’impegno delle istituzioni locali nel progettare e nel realizzare piani strategici in linea con gli Obiettivi dell’Agenda, elabora una serie ...

infocamere : ?? L'impatto dell'#IT e lo sviluppo sostenibile ??? 'Rifiuti, la montagna dell'elettronica' via @sole24ore… - RenatoPesa : @GioGalgano @EleonoraEvi Mi piaceva più la terminologia sviluppo sostenibile. La transizione energetica non implica lo sviluppo. - inalpi_spa : RT @intesasanpaolo: Da Intesa Sanpaolo @GruppoCDP e @BancoBPMSpa un finanziamento di €90 mln con garanzia di @SACEgroup per rendere più eff… - carlocucinotta : RT @MessinaWebTv: I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile - - MessinaWebTv : I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile - -