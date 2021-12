Super Green Pass - Spostamenti, trasporti, regole: ecco cosa cambia (Di sabato 4 dicembre 2021) Il 6 dicembre entra in vigore il cosiddetto "Super Green Pass", ovvero la riforma della certificazione verde. Le novità più significative varate dal governo lo scorso 24 novembre sono quattro: Sdoppiamento della certificazione tra Green Pass base e Green Pass rafforzato; Dal 15 dicembre, la validità del Green Pass rafforzato si riduce da 12 a nove mesi (per i guariti da Covid che non hanno fatto alcuna dose di vaccino resta di sei mesi); Estensione dell'obbligo di certificazione verde per accedere ad alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale, interregionale e servizi di trasporto pubblico locale; Estensione dell'obbligo vaccinale, dal 15 dicembre, ad alcune categorie di lavoratori ... Leggi su quattroruote (Di sabato 4 dicembre 2021) Il 6 dicembre entra in vigore il cosiddetto "", ovvero la riforma della certificazione verde. Le novità più significative varate dal governo lo scorso 24 novembre sono quattro: Sdoppiamento della certificazione trabase erafforzato; Dal 15 dicembre, la validità delrafforzato si riduce da 12 a nove mesi (per i guariti da Covid che non hanno fatto alcuna dose di vaccino resta di sei mesi); Estensione dell'obbligo di certificazione verde per accedere ad alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale, interregionale e servizi di trasporto pubblico locale; Estensione dell'obbligo vaccinale, dal 15 dicembre, ad alcune categorie di lavoratori ...

