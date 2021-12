Super green pass: regole da 6 dicembre zona bianca, gialla, arancione e rossa (Di sabato 4 dicembre 2021) Super green pass in vigore in Italia da lunedì 6 dicembre (fino al 15 gennaio) per arginare i contagi, mentre la variante Omicron sale alla ribalta. La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprende regole diverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dalla zona bianca oltre che in zona gialla, arancione e rossa. Da lunedì, dopo il Friuli Venezia Giulia, cambierà colore anche l’alto Adige. A parte queste due regioni in zona gialla, il resto d’Italia resta in zona bianca. A partire da lunedì quindi il green pass si sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021)in vigore in Italia da lunedì 6(fino al 15 gennaio) per arginare i contagi, mentre la variante Omicron sale alla ribalta. La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i no vax, comprendediverse per chi è vaccinato o guarito dal Covid sin dallaoltre che in. Da lunedì, dopo il Friuli Venezia Giulia, cambierà colore anche l’alto Adige. A parte queste due regioni in, il resto d’Italia resta in. A partire da lunedì quindi ilsi sdoppia: ci sarà quello rafforzato, rilasciato ...

