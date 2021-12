Super green pass: le regole dal 6 dicembre in zona bianca, gialla, arancione e rossa (Di sabato 4 dicembre 2021) Il Super green pass è in vigore in Italia da lunedì 6 dicembre (e fino al 15 gennaio 2022, al momento) per arginare i contagi Covid e scongiurare nuove chiusure. La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i... Leggi su today (Di sabato 4 dicembre 2021) Ilè in vigore in Italia da lunedì 6(e fino al 15 gennaio 2022, al momento) per arginare i contagi Covid e scongiurare nuove chiusure. La certificazione rafforzata, che prevede misure più rigide per i...

