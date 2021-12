Super green pass 6 dicembre: regole bar, ristoranti, palestre e hotel (Di domenica 5 dicembre 2021) Super green pass covid in Italia, ci siamo: da domani lunedì 6 dicembre 2021 scattano le nuove regole – per bar e ristoranti, cinema e teatri – che saranno valide fino al 15 gennaio 2022. A partire dalla settimana prossima ci sarà il certificato verde rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base di chi si sottopone a un tampone molecolare, valido per 72 ore, o antigenico per 48 ore, utile – tra l’altro – per recarsi al lavoro o utilizzare i mezzi pubblici come bus e metro. Il Super green pass sarà adottato anche in zona bianca. Per una serie di attività – bar e ristoranti al chiuso, spettacoli, feste e discoteche – servirà il vaccino, mentre per recarsi al lavoro sarà sufficiente il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 dicembre 2021)covid in Italia, ci siamo: da domani lunedì 62021 scattano le nuove– per bar e, cinema e teatri – che saranno valide fino al 15 gennaio 2022. A partire dalla settimana prossima ci sarà il certificato verde rafforzato, rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite, e quello base di chi si sottopone a un tampone molecolare, valido per 72 ore, o antigenico per 48 ore, utile – tra l’altro – per recarsi al lavoro o utilizzare i mezzi pubblici come bus e metro. Ilsarà adottato anche in zona bianca. Per una serie di attività – bar eal chiuso, spettacoli, feste e discoteche – servirà il vaccino, mentre per recarsi al lavoro sarà sufficiente il ...

stanzaselvaggia : Sono a Roma da 24 ore e mentre pensiamo al super green pass non ho avuto ancora l’onore di esibire il mio misero gr… - borghi_claudio : Non ci voleva un virologo per capire che il green pass non funzionava... e non ci vuole un virologo per capire che… - MiC_Italia : #COVID19, MiC: per musei, archivi e biblioteche Green pass in zona bianca e gialla, Super green pass per cinema e t… - peppiniellopz : RT @andreasso1951: Scatta da lunedì il Super Green pass, le regole della stretta - Cronaca - ANSA— Il governo comincia a fare sul serio, le… - me_desaparecido : RT @CalabrLuigi: Le Immagini da Vienna. Una marea umana contro il 'Super Green Pass' austriaco -