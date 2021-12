Super cashback | in arrivo i rimborsi da 1 500 euro Cala il sipario sull' iniziativa

Advertising

qn_lanazione : Gli ultimi rimborsi del super cashback, poi cala il sipario sull'iniziativa - gjscco : RT @EvilJoey84: Incredibili i giornalai, super cashback dell anno scorso, praticamente i furbetti k facevano transazioni di centesimi ai se… - EvilJoey84 : Incredibili i giornalai, super cashback dell anno scorso, praticamente i furbetti k facevano transazioni di centesi… - puntotweet : Super Cashback: alla fine, han vinto i furbetti - infoiteconomia : Super Cashback: Consap riprogramma le date del bonifico. Ecco quando sarà pagato -

Ultime Notizie dalla rete : Super cashback

Roma, 4 dicembre 2021 " Come si legge sul sito di Consap , sono in pagamento i rimborsi del, che sono iniziati ad arrivare sui conti correnti dei cittadini aderenti all'iniziativa a partire dal 3 dicembre 2021. E' questo l'ultimo capitolo deldi Stato, introdotto per ...Con il pagamento dei 1.500 euro appena erogato da Consap, anche la parentesi delè archiviata. Gli aventi diritto che ancora non hanno ricevuto il bonifico, troveranno la gradita sorpresa entro pochi giorni. È l'ultimo atto del programmadi Stato che, per ...Consap ha accreditato i bonifici sui conti correnti dei vincitori a partire dal 3 dicembre. Cosa fare se non si riceve il rimborso ...Il super cashback è il premio da 1500 euro previsto per i primi 100.000 utenti del programma di Stato che hanno effettuato più transazioni ...