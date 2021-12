Stefania Orlando: la depressione, l’egoismo in cui si era chiusa dopo il GF Vip (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella scorsa edizione del GF Vip Stefania Orlando è rimasta in gioco dall’inizio alla fine, lunghi mesi lontana da tutto e tutti. Non è stato semplice per lei tornare alla vita reale. Ha già confidato la crisi con il marito, oggi superata, ma a Verissimo racconta cosa è accaduto. “Sono tornata una donna serena, non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima, nemmeno i dialoghi, non mi aprivo, ero chiusa a riccio sotto tutti i punti di vista”. Una cosa che ha creato problemi in una coppia che durava da tredici anni. E’ la prima volta che Stefania Orlando ha dovuto affrontare una crisi con suo marito, ha rischiato di perderlo. Per la prima volta nella vita ha assaporato la mancanza di responsabilità ed è arrivato l’egoismo confida la Orlando. Si è sentita tanto in ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella scorsa edizione del GF Vipè rimasta in gioco dall’inizio alla fine, lunghi mesi lontana da tutto e tutti. Non è stato semplice per lei tornare alla vita reale. Ha già confidato la crisi con il marito, oggi superata, ma a Verissimo racconta cosa è accaduto. “Sono tornata una donna serena, non riuscivo a riprendere i rapporti che avevo prima, nemmeno i dialoghi, non mi aprivo, eroa riccio sotto tutti i punti di vista”. Una cosa che ha creato problemi in una coppia che durava da tredici anni. E’ la prima volta cheha dovuto affrontare una crisi con suo marito, ha rischiato di perderlo. Per la prima volta nella vita ha assaporato la mancanza di responsabilità ed è arrivatoconfida la. Si è sentita tanto in ...

