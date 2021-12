Stefania Orlando e la crisi dopo Grande Fratello Vip, a Verissimo ringrazia il marito: “Ha saputo aspettare” (Di sabato 4 dicembre 2021) Stefania Orlando ha ripercorso il periodo buio vissuto dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, lo scorso inverno. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la showgirl ha ammesso di essere incappata in una vera e propria crisi che l’ha portata a rigettare tutti gli affetti, compreso il marito Simone. La tempesta è passata dopo pochi mesi, e ora vuole ringraziarlo per averla compresa, supportata ed aspettata. Stefania Orlando e la crisi dopo il Grande Fratello Vip: la showgirl ne parla a Verissimo La fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, nella ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 4 dicembre 2021)ha ripercorso il periodo buio vissutola sua uscita dalla Casa delVip, lo scorso inverno. Ospite di Silvia Toffanin a, la showgirl ha ammesso di essere incappata in una vera e propriache l’ha portata a rigettare tutti gli affetti, compreso ilSimone. La tempesta è passatapochi mesi, e ora vuolerlo per averla compresa, supportata ed aspettata.e lailVip: la showgirl ne parla aLa fine della sua esperienza alVip, nella ...

Advertising

countingst4rs : Stefania Orlando sei una donna meravigliosa, ti meriti tutto il bene di questo mondo ?? #Verissimo - DonnaGlamour : Stefania Orlando a Verissimo: “Ho attraversato un momento di depressione” - MariGeni11 : Stefania Orlando che parla della conseguenze psicologiche del gf... nessuno la costringeva a restare : era libera d… - Lejdi_Dbr : Grazie Silvia per questa intervista a Stefania Orlando, grazie mille #verissimo - narutrix_23 : Perché non esiste che sia in tendenza Tommaso Zorzi ma non Stefania Orlando e viceversa #tvtalk #verissimo -