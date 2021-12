Stefania Orlando a Verissimo parla per la prima volta della crisi col marito dopo il Grande Fratello Vip (Di sabato 4 dicembre 2021) Questo pomeriggio Stefania Orlando, conduttrice e protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La Orlando ha sottolineato come il reality per molti aspetti l’abbia aiutata, sia a livello lavorativo sia a livello umano, il rapporto col suo papà, ad esempio, si è liberato di molti paletti e limiti dettati ‘dal pudore’ che c’erano prima, e adesso è vissuto in maniera molto più piena e intensa. Ma non è stato tutto rose e fiori perché Stefania, che dentro la Casa del Gf Vip ha trascorso quasi 6 mesi, isolata dalla sua vita e dai suoi affetti, quando è uscita ha attraversato un periodo di Grande difficoltà: E’ stato difficile, paradossalmente ho fatto presto ad ... Leggi su isaechia (Di sabato 4 dicembre 2021) Questo pomeriggio, conduttrice e protagonistascorsa edizione delVip, è stata ospite di Silvia Toffanin a. Laha sottolineato come il reality per molti aspetti l’abbia aiutata, sia a livello lavorativo sia a livello umano, il rapporto col suo papà, ad esempio, si è liberato di molti paletti e limiti dettati ‘dal pudore’ che c’erano, e adesso è vissuto in maniera molto più piena e intensa. Ma non è stato tutto rose e fiori perché, che dentro la Casa del Gf Vip ha trascorso quasi 6 mesi, isolata dalla sua vita e dai suoi affetti, quando è uscita ha attraversato un periodo didifficoltà: E’ stato difficile, paradossalmente ho fatto presto ad ...

