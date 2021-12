“Stasera il grande annuncio”: Amadeus scatenato, rivoluzione a Sanremo 2022 (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle prossime ore saranno resi noti i nomi dei concorrenti in gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo: ecco i dettagli. Amadeus al Festival di Sanremo del 2020 (screenshot YouTube)Dopo la rivelazione dei nomi di alcuni big in gara, la Rai aveva deciso di modificare il regolamento del Festival di Sanremo pubblicando un comunicato: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021”. Questo significa che, dal 2 Dicembre, la Rai e Amadeus avrebbero potuto annunciare i nomi del cantanti in gara. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Festival di Sanremo, richiesta a gran voce: all’Ariston vogliono ... Leggi su specialmag (Di sabato 4 dicembre 2021) Nelle prossime ore saranno resi noti i nomi dei concorrenti in gara alla 72esima edizione del Festival di: ecco i dettagli.al Festival didel 2020 (screenshot YouTube)Dopo la rivelazione dei nomi di alcuni big in gara, la Rai aveva deciso di modificare il regolamento del Festival dipubblicando un comunicato: “Le modalità di comunicazione degli Artisti scelti dal Direttore Artistico per la partecipazione in gara al festival cambiano, dando facoltà al Direttore Artistico e a Rai di rendere noti gli Artisti sin dal giorno 02 Dicembre 2021”. Questo significa che, dal 2 Dicembre, la Rai eavrebbero potuto annunciare i nomi del cantanti in gara. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Festival di, richiesta a gran voce: all’Ariston vogliono ...

