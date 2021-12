Spider-Man, Tom Holland e l'autista che gli spiegò perché avrebbero scelto proprio lui (Di sabato 4 dicembre 2021) La star di Spider-Man Tom Holland ha raccontato un curioso aneddoto; a quanto pare, un autista gli spiegò perché avrebbero scelto proprio lui per il ruolo dell'Uomo Ragno. Per quale motivo Tom Holland è stato scelto come interprete di Spider-Man dai Marvel Studios? Secondo un autista che stava accompagnando l'attore ai provini, Tom sarebbe stato assoldato perché non attraente come altri interpreti in lizza! Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata del The Graham Norton Show, Tom Holland ha rivelato questo curioso aneddoto. Mentre si stava recando a sostenere i provini per ottenere il ruolo di Spider-Man nel Marvel Cinematic ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021) La star di-Man Tomha raccontato un curioso aneddoto; a quanto pare, unglilui per il ruolo dell'Uomo Ragno. Per quale motivo Tomè statocome interprete di-Man dai Marvel Studios? Secondo unche stava accompagnando l'attore ai provini, Tom sarebbe stato assoldatonon attraente come altri interpreti in lizza! Nel corso della sua partecipazione all'ultima puntata del The Graham Norton Show, Tomha rivelato questo curioso aneddoto. Mentre si stava recando a sostenere i provini per ottenere il ruolo di-Man nel Marvel Cinematic ...

