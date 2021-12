Advertising

Inter : ?| QUIZ ? Thiago Motta ha segnato 12 reti in nerazzurro ?? Cosa lega tutti i suoi gol? ?? - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Alex Cordaz e il suo ritorno in nerazzurro ? Cosa lega tutti i gol di Thiago Motta con l'… - ansa_liguria : Spezia: Motta, certe situazioni impediscono combattere - sportli26181512 : Spezia, Motta: 'Abbiamo il record di rigori contro, alcuni erano esagerati' - interclubpavia : Spezia: Motta, certe situazioni impediscono combattere -

Commenta per primo Thiago, allenatore dello, parla in conferenza stampa prima della partita con il Sassuolo: ' Dobbiamo migliorare, abbiamo dimostrato di poterlo fare. A San Siro non è mai facile, ma una partita ...A Thiagonon è andata giù la lettura arbitrale della spallata a palla lontana rifilata da Lautaro ad Erlic durante Inter -. L'attaccante nerazzurro in quell'occasione è stato ammonito. "Contro l'...(ANSA) - GENOVA, 04 DIC - A Thiago Motta non è andata giù la lettura arbitrale della spallata a palla lontana rifilata da Lautaro ad Erlic durante Inter-Spezia. L'attaccante nerazzurro in quell ...Dopo il turno infrasettimanale è già tempo di tornare in campo: Spezia-Sassuolo è in programma per domani alle ore 15. Mister Alessio Dionisi ha introdotto la gara del Picco, valida per la 16^ di camp ...