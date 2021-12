Spalletti: «Napoli squadra vera come l’Atalanta. Restiamo agganciati al carro» (Di domenica 5 dicembre 2021) Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta: le sue dichiarazioni Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato al termine del match perso contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Loro hanno vinto una partita vera, contro una squadra vera. Abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo un undici credibile, che ha fatto delle cose fatte bene. Nei momenti la squadra ha fatto delle scelte e non ha avuto fortuna. Però questa è una squadra credibile, che ci permetterà di rimanere agganciati al carro importante finché non rientreranno tutti. Con questa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021) Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro: le sue dichiarazioni Luciano, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SCONFITTA – «Loro hanno vinto una partita, contro una. Abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo un undici credibile, che ha fatto delle cose fatte bene. Nei momenti laha fatto delle scelte e non ha avuto fortuna. Però questa è unacredibile, che ci permetterà di rimanerealimportante finché non rientreranno tutti. Con questa ...

