Spalletti elogia l’Atalanta: “Sono bravi nel fare una cosa, dobbiamo imparare” (Di domenica 5 dicembre 2021) Nonostante il risultato non felice per il suo Napoli, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN. L’allenatore degli azzurri, sebbene il risultato, si ritiene soddisfatto dai suoi: “l’Atalanta ha vinto una partita vera contro una squadra vera. Abbiamo giocato un calcio di livello, mettendo in campo una squadra credibile facendo le cose fatte bene. Non ha avuto fortuna in alcune scelte che ha fatto, ma questa squadra è credibile e potremo stare agganciati al carro delle squadre più forti. Mi sembrerebbe riduttivo per l’Atalanta parlare delle assenze, perché loro hanno vinto contro una squadra seria. Non abbiamo mai sofferto le terne e quaterne di giocatori sulle fasce. Le squadre di Gasperini fanno un’ampia mezzaluna in fase offensiva e difensiva. Se comandano il gioco, poi ti portano a sbattere. Noi siamo stati benissimo in ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 dicembre 2021) Nonostante il risultato non felice per il suo Napoli, Lucianoha parlato ai microfoni di DAZN. L’allenatore degli azzurri, sebbene il risultato, si ritiene soddisfatto dai suoi: “ha vinto una partita vera contro una squadra vera. Abbiamo giocato un calcio di livello, mettendo in campo una squadra credibile facendo le cose fatte bene. Non ha avuto fortuna in alcune scelte che ha fatto, ma questa squadra è credibile e potremo stare agganciati al carro delle squadre più forti. Mi sembrerebbe riduttivo perparlare delle assenze, perché loro hanno vinto contro una squadra seria. Non abbiamo mai sofferto le terne e quaterne di giocatori sulle fasce. Le squadre di Gasperini fanno un’ampia mezzaluna in fase offensiva e difensiva. Se comandano il gioco, poi ti portano a sbattere. Noi siamo stati benissimo in ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Il Mattino elogia Spalletti: tanti infortunati e una squalifica di due giornate ma non cerca alibi e guarda in posi… - ParliamoDiNews : Il Mattino elogia Spalletti: tanti infortunati e una squalifica di due giornate ma non cerca alibi e guarda in posi… - zazoomblog : Napoli Spalletti elogia Elmas: “Può fare tutto ed è una bellissima persona” - #Napoli #Spalletti #elogia #Elmas: -