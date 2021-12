“Sono stanco, se c’è qualcuno…”: Serie A, il presidente è pronto a lasciare (Di sabato 4 dicembre 2021) Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha aperto alla possibilità di cedere la società ligure dopo otto anni. Dopo le due vittorie consecutive contro Salernitana e Verona, la Sampdoria ha perso contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. I doriani Sono quindicesimi in classifica con cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Genoa. Il Derby Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 4 dicembre 2021) Massimo Ferrero,della Sampdoria, ha aperto alla possibilità di cedere la società ligure dopo otto anni. Dopo le due vittorie consecutive contro Salernitana e Verona, la Sampdoria ha perso contro la Fiorentina nel turno infrasettimanale. I dorianiquindicesimi in classifica con cinque punti di vantaggio sul terzultimo posto, occupato dal Genoa. Il Derby Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

