“Sono contento di essere tornato a casa”: l’arrivo di Eitan in Italia (Di sabato 4 dicembre 2021) Eitan è tornato in Italia. Dopo 84 giorni di allontanamento forzato il bambino, unico superstite della tragedia del Mottarone, conteso dalla famiglia paterna e materna, è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo alle 22 con la zia, le cuginette e lo zio. Il piccolo, in braccio alla zia Aya, indossava una giacca blu e aveva un cappellino. Tutti e due Sono stati prelevati e portati a casa da un mezzo della polizia in pista. Proprio uno degli agenti presenti ha descritto lo stato d’animo del bambino, felice, e raccontato le sue parole: “Sono contento di essere tornato a casa”. Il piccolo era partito da Tel Aviv alle 19 ora locale, le 18 in Italia, insieme alla zia Aya, al marito ed alle loro ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)in. Dopo 84 giorni di allontanamento forzato il bambino, unico superstite della tragedia del Mottarone, conteso dalla famiglia paterna e materna, è atterrato all’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo alle 22 con la zia, le cuginette e lo zio. Il piccolo, in braccio alla zia Aya, indossava una giacca blu e aveva un cappellino. Tutti e duestati prelevati e portati ada un mezzo della polizia in pista. Proprio uno degli agenti presenti ha descritto lo stato d’animo del bambino, felice, e raccontato le sue parole: “di”. Il piccolo era partito da Tel Aviv alle 19 ora locale, le 18 in, insieme alla zia Aya, al marito ed alle loro ...

