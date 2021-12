Soleil Sorge opinionista dell’Isola dei Famosi dopo il Grande Fratello Vip? L’indiscrezione bomba (Di sabato 4 dicembre 2021) Soleil Sorgè potrebbe essere tra gli opinionisti dell’ edizione che debutterà a Marzo 2022, della rinnovata Isola dei Famosi. Un’ indiscrezione che sta facendo il giro del web, ma di cui la concorrente del Grande Fratello Vip è ancora all’ oscuro dato che si trova ancora nella casa. Pare proprio che Mediaset sia fortemente interessata a chiudere il contratto con la Sorge, visto il successo che sta ottenendo nel programma di Alfonso Signorini. Soleil Sorge è la nuova Tommaso Zorzi: sbarcherà all’ Isola dei Famosi? È già in moto la macchina dell’ Isola dei Famosi, il reality di sopravvivenza che vedrà protagonisti alcuni Vip italiani. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi per il secondo anno ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 4 dicembre 2021)Sorgè potrebbe essere tra gli opinionisti dell’ edizione che debutterà a Marzo 2022, della rinnovata Isola dei. Un’ indiscrezione che sta facendo il giro del web, ma di cui la concorrente delè ancora all’ oscuro dato che si trova ancora nella casa. Pare proprio che Mediaset sia fortemente interessata a chiudere il contratto con la, visto il successo che sta ottenendo nel programma di Alfonso Signorini.è la nuova Tommaso Zorzi: sbarcherà all’ Isola dei? È già in moto la macchina dell’ Isola dei, il reality di sopravvivenza che vedrà protagonisti alcuniitaliani. Alla conduzione è stata confermata Ilary Blasi per il secondo anno ...

