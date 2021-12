Snowboard | a Steamboat nel Big Air si impongono Su Yiming e Reira Iwabuchi

(Di sabato 4 dicembre 2021) Seconda ed ultima gara stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Big Air per lo. Il massimo circuito internazionale si è spostato negli Stati Uniti, in quel di. Successo cinese per gli uomini: si impone Sucon il totale di 155.25. Seconda piazza per l’austriaco Clemens Millauer, a quota 139.50, mentre completa il podio il norvegese Mons Roisland. Nella top-5 il canadese Max Parrot e l’olandese Niek Van der Velden. Tra le donne vince la giapponesecon 178.25. Insegue l’austriaca Anna Gasser, che ripete la piazza d’onore ottenuta nella prima gara di Chur. Terza posizione per la teutonica Annika Morgan. Completano le migliori cinque l’americana Hailey Langland e la britannica Katie Ormerod. Foto: Lapresse

Va molto vicino alla qualifica Loris Framarin (Cse; 67.25 punti) nel Big Air di Steamboat (Colorado; Usa), tappa di Coppa del Mondo di snowboard, specialità Big air. Settimo nella ... Seconda ed ultima gara stagionale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Big Air per lo snowboard. Il massimo circuito internazionale si è spostato negli Stati Uniti, in quel di Steamboat. Successo ... The Visa Big Air men's snowboard final will not include any American, as Red Gerard finished in 11th, one spot out of the necessary position to make the 10-person final. Five athletes from both ...