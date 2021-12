Slittino, doppio maschile: a Sochi 2 la rimonta azzurra non basta per il podio, vincono i russi. Italia quarta (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella terza tappa della Coppa del Mondo di Slittino, disputata ancora una volta sul budello di Sochi, in russia, la coppia Italiana formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder, si ferma ai piedi del podio dopo una rimonta che li ha visti partire dalla 7ª piazza dopo la prima discesa. A trionfare, davanti al pubblico di casa, sulla pista che ha ospitato i Giochi Olimpici 2014, è la coppia russa formata da Andrei Bogdanov e Iurii Prochorov, capaci di far fermare il cronometro in 1’39?351. Seconda la coppia tedesca formata da Toni Eggert e Sascha Beneken, staccati di 0.134 dai russi. Infine, terzi, i fratelli lettoni Andris e Juris Sics, vincitori la scorsa settimana sul medesimo budello. La coppia Italiana, dopo la 7ª posizione provvisoria a metà gara, ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) Nella terza tappa della Coppa del Mondo di, disputata ancora una volta sul budello di, ina, la coppiana formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwalder, si ferma ai piedi deldopo unache li ha visti partire dalla 7ª piazza dopo la prima discesa. A trionfare, davanti al pubblico di casa, sulla pista che ha ospitato i Giochi Olimpici 2014, è la coppia russa formata da Andrei Bogdanov e Iurii Prochorov, capaci di far fermare il cronometro in 1’39?351. Seconda la coppia tedesca formata da Toni Eggert e Sascha Beneken, staccati di 0.134 dai. Infine, terzi, i fratelli lettoni Andris e Juris Sics, vincitori la scorsa settimana sul medesimo budello. La coppiana, dopo la 7ª posizione provvisoria a metà gara, ...

Advertising

sportface2016 : #Slittino, doppio maschile: a Sochi 2 la rimonta azzurra non basta per il podio, vincono i russi. Italia quarta - zazoomblog : LIVE Sport Invernali 4 dicembre in DIRETTA: azzurri indietro nel doppio di slittino - #Sport #Invernali #dicembre… - sportface2016 : #Slittino, doppio maschile: a Sochi vincono i lettoni #Sics, #Rieder e #Rastner decimi - Frat_Olimpica : #Slittino A Sochi prima manche di doppio incolore per l'Italia. Nono posto per la coppia Rieder/Rastner, mentre Ri… -