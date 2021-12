Shaila Gatta, la velina confessa: " Con mio padre non ci siamo parlati per molto tempo" (Di sabato 4 dicembre 2021) Shaila Gatta, la velina di 'Striscia la Notizia' sta per diventare, insieme a Mikaela Neaze Silva, la presenza longeva della storia del tg satirico della Mediaset: stasera sabato 4 dicembre, infatti, firmerà il suo 927 episodio sul bancone più famoso della televisione. In vista di un record mai realizzato nella storia di 'Striscia', il 'Corriere della Sera', ha deciso di far conoscere più in profondità la ballerina, che è stata una delle presenze rassicuranti nel periodo del lockdown a causa del Covid 19: entrambe le veline sono molto amate proprio per essere riuscite a portare il sorriso nelle case di molti italiani. Alla domanda se si aspettava un simile successo, ha risposto: "Dentro di me l'ho sempre saputo. Soprattutto nei momenti difficili. Mio padre Cosimo è autista ASL, mamma Luisa ha fatto ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 dicembre 2021), ladi 'Striscia la Notizia' sta per diventare, insieme a Mikaela Neaze Silva, la presenza longeva della storia del tg satirico della Mediaset: stasera sabato 4 dicembre, infatti, firmerà il suo 927 episodio sul bancone più famoso della televisione. In vista di un record mai realizzato nella storia di 'Striscia', il 'Corriere della Sera', ha deciso di far conoscere più in profondità la ballerina, che è stata una delle presenze rassicuranti nel periodo del lockdown a causa del Covid 19: entrambe le veline sonoamate proprio per essere riuscite a portare il sorriso nelle case di molti italiani. Alla domanda se si aspettava un simile successo, ha risposto: "Dentro di me l'ho sempre saputo. Soprattutto nei momenti difficili. MioCosimo è autista ASL, mamma Luisa ha fatto ...

