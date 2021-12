Serie C, diciassettesima giornata: programma, sfide e diretta tv (Di sabato 4 dicembre 2021) Un calendario fittissimo quello che della Serie C che manderà in campo la diciassettesima giornata del campionato di Lega Pro. Ecco tutte le ultime dai match con il programma di questo sabato, le sfide tra le squadre e dove sarà possibile assistere ai match in televisione. In campo solo Girone A e Girone B, con il raggruppamento C che sarà giocato nella sua totalità di domenica. Serie C, diciassettesima giornata: in campo il Girone A Sarà un Girone A, in questo sabato, che vedrà una sola squadra di altissima classifica scendere in campo nelle cinque gare totali. È la FeralpiSalò che sarà ospitato dalla Pro Patria. Nelle altre gare, il Legnago Salus ospita il Pro Sesto, mentre il Mantova fa visita alla Pergolettese. Il Trento ospita in casa il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Un calendario fittissimo quello che dellaC che manderà in campo ladel campionato di Lega Pro. Ecco tutte le ultime dai match con ildi questo sabato, letra le squadre e dove sarà possibile assistere ai match in televisione. In campo solo Girone A e Girone B, con il raggruppamento C che sarà giocato nella sua totalità di domenica.C,: in campo il Girone A Sarà un Girone A, in questo sabato, che vedrà una sola squadra di altissima classifica scendere in campo nelle cinque gare totali. È la FeralpiSalò che sarà ospitato dalla Pro Patria. Nelle altre gare, il Legnago Salus ospita il Pro Sesto, mentre il Mantova fa visita alla Pergolettese. Il Trento ospita in casa il ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SerieC #Pronostici Domani torna in campo la terza serie italiana nel weekend si gioca la diciassettesima giorna… - ilveggente_it : ?? #SerieC #Pronostici Domani torna in campo la terza serie italiana nel weekend si gioca la diciassettesima giorna… - NewsTuttoC : Serie C, le dirette audiovisive della diciassettesima giornata - BlunoteWeb : Serie C/C: Cambia l'orario di tre gare della diciassettesima giornata - NewsTuttoC : Serie C, cambia l'orario di quattro gare della diciassettesima giornata -