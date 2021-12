Serie BKT | la 16esima giornata si conferma ancora nera per le tre calabresi Per il Crotone quarta sconfitta consecutiva quinta in totale sotto la guida tecnica di mister Marino

(Di sabato 4 dicembre 2021) La Calabria calcistica diB collezione un’altraamara per le sconfitte subite dalla Reggina (2-0) in trasferta a Lecce, del Cosenza (0-2) in casa contro la Cremonese e deltra le mura amiche (1-2) contro la Spal. La Reggina (consecutive) deve abbandonare, almeno per il momento, I sogni play-off e guardare con più attenzione la parte bassa della classifica. Cosenza (terzaconsecutive) ferma ai play-out.più penalizzante la posizione deldopo la decimaconsecutive,inl’egida di) che significano terzultimo posto ...

Advertising

PISAinVIDEO : Serie BKT, 16^ giornata: il Lecce si prende momentaneamente la vetta | I risultati di oggi - tabellamercatob : 16^ giornata #SerieB Finale posticipo #LecceReggina 2-0 Gargiulo e MaJer Tabellino e cronaca - gdstwits : Serie BKT, risultati 16^ giornata - SalentoSport : #leccereggina: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - SalentoSport : #leccereggina: Segui la diretta su GoalShouter » -

Ultime Notizie dalla rete : Serie BKT

Il tabellino della gara:, 16ª GIORNATA LECCE - REGGINA 2 - 0 Marcatori: 27 Gargiulo, 61 Majer. Lecce (4 - 3 - 3): Gabriel; Gendrey, Dermaku, Lucioni, Gallo; Gargiulo, Hjulmand (85 Helgason),...di Francesco Pitingolo L'incontro valevole per la sedicesima giornata del campionatodisputatosi tra Crotone e Spal se l'aggiudica la squadra di mister Pep Clotet con il punteggio di 2 - 1. ...Prima della partenza per Ascoli, dove il Parma gioca domenica per la 16° giornata del campionato di Serie BKT 2021/22, Mister Iachini ha incontrato i - ParmaPress24 ...Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Sottil per il match di domani pomeriggio col Parma, in programma alle ore 14:00 al “Del Duca” di Ascoli e valido ...