Serie A probabili formazioni LIVE: le ultime sulla 16a giornata (Di domenica 5 dicembre 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La giornata: nuovo stop per Gosens. Zapata pronto a tornare titolare al MaradonaProbabile formazione(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; ZapataSqualificati: nessuno.Infortunati: Gosens, Lovato BOLOGNA – La giornata: Arnautovic non ci sarà con la Fiorentina. Possibile il rientro dal 1? di De SilvestriProbabile formazione ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 dicembre 2021)dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti,, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai campi: notizie,, infortunati, squalificati in vista della prossimadi campionato. ATALANTA – La: nuovo stop per Gosens. Zapata pronto a tornare titolare al MaradonaProbabile formazione(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; ZapataSqualificati: nessuno.Infortunati: Gosens, Lovato BOLOGNA – La: Arnautovic non ci sarà con la Fiorentina. Possibile il rientro dal 1? di De SilvestriProbabile formazione ...

