Serie A oggi live | ok Milan e Inter Napoli - Atalanta in diretta

Anticipi di lusso nel sabato diA con le prime quattro squadre della classifica in campo. Ad aprire la 16esima giornata ci pensa il Milan , che batte in casa la Salernitana per 2 - 0 . Le reti portano la firma di Kessie e ...Calha e Dzeko, ancora loro ? Qualche numero: quattro gol e due assist per Calhanoglu nelle ultime cinque partite, solamente Mario Pasalic ha preso parte a più reti inA da novembre a. Il ...la Reyer non allunga la serie di tre vittorie, infilando la quinta sconfitta di fila a Brescia in campionato. C’è Bramos nel roster che De Raffaele oppone alla Germani, al posto del ...di RTC Sport Terzo ko consecutivo per la Reggina che perde a Lecce 2 a 0. Con le reti di Gargiulo al 27' e di Majer al 61' la squadra del fresco ex Marco Baroni liquida gli amaranto che sembrano in ca ...