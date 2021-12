Serie A, Napoli sconfitto dall’Atalanta: il Milan ritrova la vetta solitaria dopo 10 mesi (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Atalanta passa 3-2 a Napoli e fa un regalo la Milan che, dopo dieci mesi, ritrova la vetta solitaria della classifica di Serie A. L’ultima volta in testa alla graduatoria per i rossoneri risale allo scorso mese di febbraio, fino al poker rifilato al Crotone, poiché nella successiva partita agli uomini di Stefano Pioli fu fatale la sconfitta a La Spezia che, di fatto, lanciò la rincorsa dell’Inter verso lo Scudetto. Il Milan, dunque, si ritrova al primo posto in solitaria con 38 punti, uno in più dei nerazzurri di Simone Inzaghi e due rispetto al Napoli di Luciano Spalletti; quarto posto per una straordinaria Atalanta, a sole quattro lunghezze dalla capolista. La lotta per lo Scudetto ... Leggi su sportface (Di sabato 4 dicembre 2021) L’Atalanta passa 3-2 ae fa un regalo lache,dieciladella classifica diA. L’ultima volta in testa alla graduatoria per i rossoneri risale allo scorso mese di febbraio, fino al poker rifilato al Crotone, poiché nella successiva partita agli uomini di Stefano Pioli fu fatale la sconfitta a La Spezia che, di fatto, lanciò la rincorsa dell’Inter verso lo Scudetto. Il, dunque, sial primo posto incon 38 punti, uno in più dei nerazzurri di Simone Inzaghi e due rispetto aldi Luciano Spalletti; quarto posto per una straordinaria Atalanta, a sole quattro lunghezze dalla capolista. La lotta per lo Scudetto ...

