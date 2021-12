Serie A, c’è Roma-Inter: le formazioni ufficiali (Di sabato 4 dicembre 2021) Le formazioni ufficiali di Roma-Inter, match della sedicesima giornata della Serie A 2021/2022 Tutto pronto allo stadio Olimpico dove tra poco scenderanno in campo Roma e Inter nel match valido per la sedicesima giornata della Serie A 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, José Mourinho e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Roma-Inter, eccole: Roma (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 24 Kumbulla; 3 Ibanez, 17 Veretout, 4 Cristante, 77 Mkhitaryan, 5 Vina; 22 Zaniolo, 14 Shomurodov.A disposizione: 87 Fuzato, 63 Boer, 8 Villar, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 21 Mayoral, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 59 Zalewski, 60 Ndiaye, ... Leggi su intermagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) Ledi, match della sedicesima giornata dellaA 2021/2022 Tutto pronto allo stadio Olimpico dove tra poco scenderanno in camponel match valido per la sedicesima giornata dellaA 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, José Mourinho e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 6 Smalling, 24 Kumbulla; 3 Ibanez, 17 Veretout, 4 Cristante, 77 Mkhitaryan, 5 Vina; 22 Zaniolo, 14 Shomurodov.A disposizione: 87 Fuzato, 63 Boer, 8 Villar, 13 Calafiori, 19 Reynolds, 21 Mayoral, 42 Diawara, 52 Bove, 55 Darboe, 59 Zalewski, 60 Ndiaye, ...

