Serie A 2021/2022: il calendario della 16esima giornata di campionato (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi alle 15:00 inizia la 16esima giornata del campionato di Serie A 2021/2022: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 la 16esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2021/2022 con l'anticipo Milan-Salernitana e si concluderà lunedì sera con il posticipo Cagliari-Torino. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. sabato 4 dicembre Milan-Salernitana ore 15 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251) Telecronaca DAZN: Stefano Borghi, commento: Massimo Gobbi Roma-Inter ore 18:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi Napoli-Atalanta ore ... Leggi su movieplayer (Di sabato 4 dicembre 2021) Oggi alle 15:00 inizia ladeldi: ecco a che ora e dove vedere le partite in TV e streaming. Inizia oggi alle 15:00 ladelitaliano di calcio dicon l'anticipo Milan-Salernitana e si concluderà lunedì sera con il posticipo Cagliari-Torino. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a DAZN e SKY, ma scopriamolo nel dettaglio. sabato 4 dicembre Milan-Salernitana ore 15 (DAZN, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251) Telecronaca DAZN: Stefano Borghi, commento: Massimo Gobbi Roma-Inter ore 18:00 (DAZN) Telecronaca DAZN: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi Napoli-Atalanta ore ...

