Serafini: “Il Milan ha tenuto alta l’attenzione contro la Salernitana” (Di sabato 4 dicembre 2021) Luca Serafini, noto giornalista di fede rossonera, ha espresso il suo pensiero sul Milan dopo la vittoria contro la Salernitana Leggi su pianetamilan (Di sabato 4 dicembre 2021) Luca, noto giornalista di fede rossonera, ha espresso il suo pensiero suldopo la vittoriala

Advertising

PianetaMilan : Serafini: 'Il @acmilan ha tenuto alta l'attenzione contro la @OfficialUSS1919 ' #ACMilan #Milan #sempreMilan… - MilanNewsit : Serafini: 'Il Milan ha ripreso la retta via con due vittorie di fila' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Serafini: 'Il Milan non può più fallire nel girone d'andata, Napoli e Inter viaggiano forte' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Serafini: 'Il Milan non può più fallire nel girone d'andata, Napoli e Inter viaggiano forte' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Serafini: 'Il Milan non può più fallire nel girone d'andata, Napoli e Inter viaggiano forte' -