Senza_cri a Sanremo Giovani con il brano “A me” | “È la mia storia”

(Di sabato 4 dicembre 2021) “AMOR/25 Novembre è quasi un esorcismo. Prima di domandarmi cosa passasse nella mente di chi muore o subisce per mano di chi ama, mi sono chiesta cosa ne pensasse l’Amore e se gli andasse di essere incluso in questo argomento” Senza cri è tra i 12 finalisti dicon il“A me” (UtoPublishing, produzione artistica Kaleido), una ballad intensa che ha permesso alla promettente cantautrice brindisina di vincere Area. In radio dal 3 Dicembre, la canzone farà parte del primo Ep “Salto nel vuoto”, prodotto da Demetrio Sartorio e Carlo Giardina, di prossima pubblicazione. Questo 2021 è importante per senza cri, la ragazza infatti, a soli 21 anni, è già stata notata dal Premio Tenco che l’ha invitata ad esibirsi sul palco dell’Ariston durante l’ultima edizione della manifestazione lo scorso 23 ...

Due dei quali arriveranno direttamente daGiovani: in lizza ci sono Bais, Destro, Esseho, Littamè, Martina Beltrami, Matteo Romano, Oli?, Samia,, Tananai, Vittoria e Yuman. Non è ...... Matteo Romano, Oli?, Samia,, Tananai, Vittoria e Yuman. Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Amadeus ,...Amadeus svelerà i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2022 nel corso del TG1 delle 20 di oggi, sabato 4 dicembre ...Le migliori cantanti italiane donne del momento e degli ultimi anni. Dai nuovi nomi alle dive degli ultimi decenni. Ecco le più brave e famose ...