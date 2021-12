Sci, Goggia raggiunge Ghedina a quota 33 podi di Coppa del Mondo (Di sabato 4 dicembre 2021) Lake Louise, 4 dicembre 2021 - Superba, imprendibile, imbattibile. Sofia Goggia ha dominato la prima discesa libera di Lake Louise, rifilando alla seconda, ovvero Breezy Johnson , ben 1"47. Avversarie ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Lake Louise, 4 dicembre 2021 - Superba, imprendibile, imbattibile. Sofiaha dominato la prima discesa libera di Lake Louise, rifilando alla seconda, ovvero Breezy Johnson , ben 1"47. Avversarie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95. La ber… - SkySport : ULTIM'ORA SCI LAKE LOUISE: SOFIA GOGGIA VINCE LA DISCESA LIBERA Per l'azzurra vittoria numero 12 in Coppa del Mon… - roberto_rumiati : 'Sci alpino, Coppa del Mondo 2021/2022: Sofia Goggia fa un altro sport, sua la discesa di Lake Louise - Sci Alpino… - infoitsport : Sci alpino, Sofia Goggia ci riprova: pettorale di partenza, a che ora inizia la discesa, come vederla in tv oggi - infoitsport : Sci alpino, classifica italiani sul podio in Coppa del Mondo: Sofia Goggia aggancia Ghedina all'ottavo posto, Tomba… -