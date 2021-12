Sci di fondo: Krueger-Holund-Nyenget, dominio Norvegia nella 15 km tl a Lillehammer. Molto indietro gli italiani (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiude con un autentico trionfo norvegese la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Lillehammer. Sono ben sette, infatti, i padroni di casa ai primi dieci posti nella città che fu olimpica nel 1994. E anche il podio è tutto patrio, con Simen Hegstad Krueger, Hans Christer Holund e Martin Loewstroem Nyenget a occuparlo. 32’26?2 per il bicampione a cinque cerchi del 2018, che supera Holund dopo un lungo duello cominciato dopo metà gara e finito con 1?6 di divario. Nyenget chiude in rimonta, a 17?5, negando il podio sia al russo Alexey Chervotkin (+21?) che al ceco Michal Novak (+21?1), leader per un paio di chilometri dal 4.6 a poco dopo il 6.1. Solo Norvegia dal sesto al nono posto, con Didrik Toenseth (+27?2), Harald Oestberg Amundsen ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Si chiude con un autentico trionfo norvegese la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli di. Sono ben sette, infatti, i padroni di casa ai primi dieci posticittà che fu olimpica nel 1994. E anche il podio è tutto patrio, con Simen Hegstad, Hans Christere Martin Loewstroema occuparlo. 32’26?2 per il bicampione a cinque cerchi del 2018, che superadopo un lungo duello cominciato dopo metà gara e finito con 1?6 di divario.chiude in rimonta, a 17?5, negando il podio sia al russo Alexey Chervotkin (+21?) che al ceco Michal Novak (+21?1), leader per un paio di chilometri dal 4.6 a poco dopo il 6.1. Solodal sesto al nono posto, con Didrik Toenseth (+27?2), Harald Oestberg Amundsen ...

Advertising

OA_Sport : Sci di fondo: tantissima Norvegia, pochissima Italia nella 15 km tl di Lillehammer - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Krueger firma la tripletta norvegese! De Fabiani si illud… - sportface2016 : #Scidifondo, 15 km TL: podio tutto norvegese, vince Krueger. Male gli italiani, De Fabiani il migliore, 43º - gianmilan76 : RT @Davide_peacock: Altro super weekend tra sci di fondo, biathlon, salto, combinata e sci alpino. Spettacolo! Speriamo di avere altri risu… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci p… -