Sci di fondo, 15 km TL: podio tutto norvegese, vince Krueger. Male gli italiani, De Fabiani il migliore, 43º (Di sabato 4 dicembre 2021) Seconda gara distance della stagione, prima in tecnica libera. Sulle nevi di Lillehammer, in Norvegia, va in scena la 15 km TL con partenza ad intervalli. La gara è dominata dai norvegesi che ne piazzano 7 nei primi 10 e 9 nei primi 12. La vittoria è andata a Simen Hegstad Krueger che si è preso la rivincita su Hans Christer Holund, che lo aveva battuto agli scorsi Mondiali. Partono forte i russi che al primo riscontro cronometrico ne piazzano 5 nei primi 7, compreso il primo tempo provvisorio, quello di un ritrovato Sergey Ustiugov, tornato in questa stagione ai livelli di qualche anno fa. I norvegesi partono piano tant'è che dopo i primi 900 metri l'unico presente in top 10 è Hans Christer Holund, decimo parziale, campione mondiale in carica proprio in questa gara. I due rivali per la generale, il russo Alexander Bolshunov e il norvegese Johannes ...

