Sci alpino, Sofia Goggia ci riprova: pettorale di partenza, a che ora inizia la discesa, come vederla in tv oggi (Di sabato 4 dicembre 2021) Una nuova serata (italiana) di sci alpino è pronta per gli appassionati italiani, e sarà Sofia Goggia la principale protagonista in quel di Lake Louise. Ritorna nella discesa libera odierna colei che, ieri, ha dominato su tutta la linea rifilando distacchi pesantissimi a tutte le avversarie. Per l’azzurra una nuova chance di arrivare a quota 13 vittorie in Coppa del Mondo: quella di ieri è stata la prima in territorio delle Americhe, dopo che si era già imposta due volte in Corea del Sud e nelle restanti dieci per larga misura sull’arco alpino, con l’eccezione di Åre, in Svezia, nel 2018. pettorale numero 5 per la ventinovenne nativa di Bergamo, in una gara che ha tante italiane al via con numeri importanti. Di seguito il programma integrale della ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Una nuova serata (italiana) di sciè pronta per gli appassionati italiani, e saràla principale protagonista in quel di Lake Louise. Ritorna nellalibera odierna colei che, ieri, ha dominato su tutta la linea rifilando distacchi pesantissimi a tutte le avversarie. Per l’azzurra una nuova chance di arrivare a quota 13 vittorie in Coppa del Mondo: quella di ieri è stata la prima in territorio delle Americhe, dopo che si era già imposta due volte in Corea del Sud e nelle restanti dieci per larga misura sull’arco, con l’eccezione di Åre, in Svezia, nel 2018.numero 5 per la ventinovenne nativa di Bergamo, in una gara che ha tante italiane al via con numeri importanti. Di seguito il programma integrale della ...

Advertising

Gazzetta_it : Stratosferica Goggia! Trionfa in discesa con distacchi irreali #scialpino - Eurosport_IT : SOFIA, SEI FORTISSIMA! ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #AlpineSkiing - Eurosport_IT : SHIFFRIN COME STENMARK ???????? Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa d… - zazoomblog : Sci alpino oggi orari discese Lake Louise e Beaver Creek: programma startlist canali tv streaming - #alpino #orari… - sportface2016 : #fisalpine #Sci alpino, oggi in tv la discesa libera maschile di #BeaverCreek 2021: ecco come vedere la gara -