Sci alpino | Kilde doma la Birds of Prey L’Italia si scuote | 4° Matteo Marsaglia | 5° Dominik Paris

(Di sabato 4 dicembre 2021) Aleksander Aamodtconcede il bis a Beaver Creek. Dopo aver vinto il superG di ieri, il norvegese conquista la vittoria anche nella prima delle due discese in programma sullaofha fatto la differenza prima nella parte e poi soprattutto nell’ultimo tratto, riuscendo a portarsi dietro grandissima velocità negli ultimi due salti. Si tratta dell’ottava vittoria in carriera in Coppa del Mondo per il norvegese, la quarta nella specialità. Distacchi importanti per gli avversari di, con Matthias Mayer che ha chiuso al secondo posto a 66 centesimi dalla vetta. Addirittura oltre il secondo il ritardo del terzo classifica, lo svizzero Beat Feuz, che ha commesso un errore nella parte alta e ha concluso con 1.01 da. Segnali di ripresa per la squadra azzurra. ...

La diretta testuale della discesa libera femminile di Lake Louise 2021, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino.