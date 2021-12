Sci alpino, classifica italiani sul podio in Coppa del Mondo: Sofia Goggia aggancia Ghedina all’ottavo posto, Tomba leader (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Lake Louise, dominando la gara in lungo e in largo, infliggendo oltre un secondo di distacco alle più immediate inseguitrici. La Campionessa Olimpica di specialità ha fatto subito centro alla prima gara stagionale nella velocità, muovendo un bel primo passo nell’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca ha messo la firma sul suo 12mo sigillo in Coppa del Mondo (nove affermazioni in discesa libera, tre in superG) e ha rafforzato il quarto posto nella classifica delle italiane plurivincitrici nella massima competizione internazionale itinerante. Per quanto concerne i podi, invece, Sofia Goggia sale a quota 33 (vanno ricordati anche 14 secondi posti e 7 terzi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021)ha vinto la discesa libera di Lake Louise, dominando la gara in lungo e in largo, infliggendo oltre un secondo di distacco alle più immediate inseguitrici. La Campionessa Olimpica di specialità ha fatto subito centro alla prima gara stagionale nella velocità, muovendo un bel primo passo nell’annata agonistica che culminerà con le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La bergamasca ha messo la firma sul suo 12mo sigillo indel(nove affermazioni in discesa libera, tre in superG) e ha rafforzato il quartonelladelle italiane plurivincitrici nella massima competizione internazionale itinerante. Per quanto concerne i podi, invece,sale a quota 33 (vanno ricordati anche 14 secondi posti e 7 terzi ...

