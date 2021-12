Scandalo travolge i vertici Rai | lascia sua moglie per il noto conduttore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 4 dicembre 2021) Questa notizia che ha scosso le fondamenta della Rai arrivando come un fulmine a ciel sereno,ndo tutti senza parole: una persona di spicco all'interno dell' azienda televisiva hato il tetto coniugale per stare accanto alpresentatore televisivo, Santino Fiorillo. La bomba arriva dalla redazione di 'Dagospia' che comunica senza mezzi termini loche ha coinvolto un dirigente della Rai e il presentatore di Rai Uno, Santino Fiorillo: sembra che tutto sia scattato all'improvviso, una passione divampata proprio all'interno dell' emittente televisiva, a cui nessuno dei due è riuscito a spegnere, fino a giungere al triste epilogo. Questo è ciò si legge su Dagospia: "A via Teulada si dice che unagente tv abbiato laperché si ...