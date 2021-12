Scacchi, Mondiale 2021: la quiete dopo la tempesta. Carlsen e Nepomniachtchi pattano la settima partita, il norvegese è avanti 4-3 (Di sabato 4 dicembre 2021) Si conclude con una patta la settima partita del match per il Campionato del Mondo di Scacchi 2021 tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. Il norvegese, con il Nero, ed il russo, con il Bianco, semplicemente non si fanno male e pongono fine al confronto dopo poco più di due ore e mezza. Una durata, in sostanza, pari a un terzo di quel sesto confronto che ha senz’altro avuto un ruolo nella conclusione piuttosto rapida delle operazioni appena se ne è presentata la possibilità. Per la quarta volta, con il Bianco in mano allo sfidante, il tema del confronto riguarda la partita Spagnola. In particolare, ritorna l’impianto anti-Marshall con 8. a4 Tb8 e scambio di pedoni in b5. La prima deviazione la effettua Nepomniachtchi ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Si conclude con una patta ladel match per il Campionato del Mondo ditra Magnuse Ian. Il, con il Nero, ed il russo, con il Bianco, semplicemente non si fanno male e pongono fine al confrontopoco più di due ore e mezza. Una durata, in sostanza, pari a un terzo di quel sesto confronto che ha senz’altro avuto un ruolo nella conclusione piuttosto rapida delle operazioni appena se ne è presentata la possibilità. Per la quarta volta, con il Bianco in mano allo sfidante, il tema del confronto riguarda laSpagnola. In particolare, ritorna l’impianto anti-Marshall con 8. a4 Tb8 e scambio di pedoni in b5. La prima deviazione la effettua...

