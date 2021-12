Sanremo 2022, Amadeus svela i big: ci sono Morandi, Elisa, Rettore, Ranieri (Di sabato 4 dicembre 2021) Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga con Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La Rappresentante di Lista, Ana Mena. sono i primi 11 dei 22 Big di Sanremo 2022, annunciati in due tranche da Amadeus al Tg1 delle 20, con oltre dieci giorni di anticipo sulla prevista data del 15 dicembre, dopo aver chiesto ed ottenuto una modifica al regolamento del Festival per poter procedere, forse infastidito dalle troppe anticipazioni in circolazione da settimane, spesso non veritiere. I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival dall?1 al 5 febbraio verranno invece annunciati durante la diretta della finale di Sanremo Giovani, su Rai1 il 15 dicembre. La serata ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021), Dargen D’Amico, Gianni, Ditonellapiaga con Donatella, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo, La Rappresentante di Lista, Ana Mena.i primi 11 dei 22 Big di, annunciati in due tranche daal Tg1 delle 20, con oltre dieci giorni di anticipo sulla prevista data del 15 dicembre, dopo aver chiesto ed ottenuto una modifica al regolamento del Festival per poter procedere, forse infastidito dalle troppe anticipazioni in circolazione da settimane, spesso non veritiere. I titoli dei brani che verranno presentati in gara al Festival dall?1 al 5 febbraio verranno invece annunciati durante la diretta della finale diGiovani, su Rai1 il 15 dicembre. La serata ...

Advertising

IlContiAndrea : UFFICIALE Saranno resti noti stasera i nomi dei 22 ‘Big’ in gara a #Sanremo2022. Ad anticiparli sarà Amadeus, dire… - Raiofficialnews : ??#Sanremo2022, modifiche al regolamento ?? @SanremoRai @RaiUno - El3anorRigby : RT @ManeskinFanClub: Sono appena stati annunciati i primi cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Noi, però, siamo ancora fermi a qu… - zazoomblog : SANGIOVANNI in gara a Sanremo 2022 - fisco24_info : Sanremo, ecco i Big dell’edizione 2022: ci sono Morandi e Ranieri: Amadeus svela durante il Tg1 la lista dei campio… -