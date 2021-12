Salto con gli sci femminile | a Lillehammer fine del digiuno triennale di Katharina Althaus | battute Kramer e Bogataj Male Lara Malsiner

Leggi su oasport

(Di sabato 4 dicembre 2021) Ottava vittoria in carriera della tedescain Coppa del Mondo. La venticinquenne di Oberstdorf fa sua la prova dal trampolino nordi, in Norvegia, vincendo la prima serie e trovando il secondo miglior punteggio nella seconda, ma tanto le basta in una gara piuttosto disturbata dal vento e con parecchi cambi di stanga di partenza soprattutto verso ladella prima parte. 96 metri e 145.3 punti con il primoe 95.5 con 132.8 con il secondo regalano all’argento olimpico di PyeongChang un totale di 278.1 Battuta, dunque, colei che sembrava difficile da battere in questo inizio di stagione, l’austriaca Marita, non eccelsa, per il suo livello, in entrambi i suoi salti (95 metri e 143.4 con il primo, 95.5 e 129.8 con improvvisa ...