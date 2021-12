Salernitana, mister Colantuono oltre l’emergenza: “Approccio sbagliato” (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi, Ribery e Bonazzoli non erano al meglio. L’Approccio doveva essere più cattivo, più robusto: abbiamo subito goal e il secondo dopo venti minuti e recuperare poi diventa difficile. L’Approccio non mi è piaciuto”. E’ l’analisi di Stefano Colantuono dopo la sconfitta della Salernitana contro il Milan a San Siro. Una partita mai in bilico con la Salernitana che non è mai sembrata in condizione di ribaltare il risultato. “Queste sono partite che se vuoi portare a casa qualcosa devi tenere sul filo dell’equilibrio. Probabilmente il Milan avrebbe vinto uguale, ma noi saremmo dovuti essere attaccati alla gara. Il Milan gioca sempre così: se vai sotto dopo 20 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Questa situazione ci vede in grandissima emergenza contro squadre di un certo blasone. Oggi avevamo grossi problemi, Ribery e Bonazzoli non erano al meglio. L’doveva essere più cattivo, più robusto: abbiamo subito goal e il secondo dopo venti minuti e recuperare poi diventa difficile. L’non mi è piaciuto”. E’ l’analisi di Stefanodopo la sconfitta dellacontro il Milan a San Siro. Una partita mai in bilico con lache non è mai sembrata in condizione di ribaltare il risultato. “Queste sono partite che se vuoi portare a casa qualcosa devi tenere sul filo dell’equilibrio. Probabilmente il Milan avrebbe vinto uguale, ma noi saremmo dovuti essere attaccati alla gara. Il Milan gioca sempre così: se vai sotto dopo 20 ...

Advertising

juventusfc : Era l'ultima risposta di Mister Allegri. Su - anteprima24 : ** #Salernitana, mister #Colantuono oltre l'emergenza: 'Approccio sbagliato' ** - TuttoMercatoWeb : TMW - Salernitana, nonostante l'ennesima debacle resta in panchina mister Colantuono - MilanPress_it : Le parole del mister a Milan TV dopo #MilanSalernitana - AmiciMilan : Questi i convocati di Mister Pioli per il match contro la Salernitana delle 15. Collegamento dalle ore 14:30 in es… -