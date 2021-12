Russia pianifica attacco a Ucraina | Biden | “Non accetterò linea rossa di nessuno”

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Il Cremlino stando un’offensiva insu più fronti all’inizio del prossimo anno utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175 mila soldati, insieme a blindati, artiglieria e altro equipaggiamento”, lo scrive il Washington Post citando un dirigente dell’amministrazione sotto anonimato e documenti non classificati dell’Intelligence statunitense, tra cui immagini satellitari. Documenti da cui emergerebbe l’ammassamento di forze russe in quattro posti lungo il confine ucraino e la presenza attualmente di 50 gruppi tattici di battaglione. Il presidente degli Stati Uniti Joeha detto che discuterà con il presidente russo Vladimir Putin della crisie che non accetterà le “linee rosse” di Mosca .”Siamo consapevoli delle azioni della ...

Usa: sanzioni e altri strumenti se invade l'Ucraina leggi anche Ucraina, Nato: "Sì al dialogo, ma conseguenze se Mosca usa la forza" Intanto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha ...