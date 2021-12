Russia in finale. Medvedev, operazione simpatia: 'Bello aver eliminato la Spagna' (Di sabato 4 dicembre 2021) Rublev e Medvedev chiudono la pratica contro la Germania dopo i primi due singolari e la Russia domani sfiderà la Croazia per conquistare l'insalatiera d'argento più famosa al mondo. Andrey Rublev si ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) Rublev echiudono la pratica contro la Germania dopo i primi due singolari e ladomani sfiderà la Croazia per conquistare l'insalatiera d'argento più famosa al mondo. Andrey Rublev si ...

