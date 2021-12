Rugby 7s | World Series maschile | il Sudafrica fa il bis a Dubai

Advertising

onrugby_it : World Rugby ha deciso la squalific(hin)a di Tomas Lavanini - Rugbymeet : Con il progetto 'Game on global' World Rugby sta cercando di azzerare il rischio di concussion. Compito difficile,… - RugbySport : RT @RugbySport: - onrugby_it : Quale sarà il destino di una delle squadre dell'ultima Rugby World Cup? - Rugbymeet : Supersport supporterà Rassie Erasmus nella sua protesta contro World Rugby e Nic Berry. In uscita un documentario s… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby World

OnRugby

...San Pietroburgo - Stella Rossa Belgrado (diretta streaming su Eleven Sports) 19.00 PADEL "...maschili/femminili a Salt Lake City (diretta streaming sul canale YouTube dell'ISU) 20.35(...... quindicesima forza del ranking, atto conclusivo del 2021 internazionale azzurro. L'incontro sarà trasmesso in diretta su federugby.it e sui principali touchpoint social della Federazione ...Si è conclusa la seconda tappa delle World Series di rugby seven, ancora a Dubai , con la giornata che ha visto scendere in campo le migliori otto formazioni dopo la fase a gironi. Ecco come è andata.The impressive JC Pretorius scored the winning try for the Springbok Sevens to defeat Australia 10-7 in a thrilling World Rugby Sevens Series final in Dubai on Saturday evening. This hard-fought win ...