Rugby 7s | World Series maschile | Dubai | flop Fiji | vola la Francia

(Di sabato 4 dicembre 2021) Seconda tappa dellediseven e si resta a, con quasi tutte le più forti formazioni al mondo che sono scese in campo nella prima giornata della prima tappa del torneo mondiale della disciplina olimpica dopo le versioni ridotte degli ultimi due anni. E la prima giornata ha visto la clamorosa eliminazione delle, sconfitte da unasorprendente nel match d’esordio, poi ko a sorpresa con la Spagna. La vittoria netta sull’Argentina non è bastata ai figiani a conquistare i quarti di finale.no, invece, assieme alla, anche Australia e Sudafrica, imbattute, ma ai quarti ci sono anche Irlanda, Gran Bretagna, Usa e Kenya.7s– prima ...

L'incontro sarà trasmesso in diretta su federugby.it e sui principali touchpoint social della Federazione