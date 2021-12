Rugby 7s | World Series femminile | Australia e Fiji si giocheranno il titolo a Dubai

(Di sabato 4 dicembre 2021) Seconda tappa dellediseven e ail torneosi concede il bis in versione ridotta, con solo dieci squadre al via, divise in due gironi. Oggi si sono disputati i primi match della fase a gironi, ecco come è andata. Si è disputata oggi la fase a gironi del torneoe in evidenza si sono messe, uniche a chiudere imbattute e conquistando, così, un posto in finale. Per l’è la seconda finale qui ae, dunque, una rivincita del match vinto dallene una settimana fa. Si confermano in gran forma la Francia e la Russia, con anche la finalina per il bronzo identica a sette giorni fa....

World Rugby ha deciso la squalific(hin)a di Tomas Lavanini - Con il progetto 'Game on global' World Rugby sta cercando di azzerare il rischio di concussion. Compito difficile,… - Quale sarà il destino di una delle squadre dell'ultima Rugby World Cup? - Supersport supporterà Rassie Erasmus nella sua protesta contro World Rugby e Nic Berry. In uscita un documentario s…

quindicesima forza del ranking, atto conclusivo del 2021 internazionale azzurro. L'incontro sarà trasmesso in diretta su federugby.it e sui principali touchpoint social della Federazione. After their chastening 30-16 United Rugby Championship (URC) loss to the star-studded Sharks at Kings Park on Friday night, Bulls coach Jake White admitted he needs to strengthen his squad. Seconda tappa delle World Series di rugby seven e a Dubai il torneo femminile si concede il bis in versione ridotta, con solo dieci squadre al via, divise in due gironi. E oggi si sono disputati i pri ...